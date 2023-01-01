В интернет-каталоге магазина “Домашний текстиль” представлен широкий выбор постельного белья. На сайте имеются далеко не все расцветки. Свяжитесь с нашим менеджером, и мы отправим вам на Вайбер все доступные варианты.

Качественное и красивое постельное белье — один из важнейших атрибутов уюта в доме. В нашем магазине имеются изделия самых популярных видов:

абариты наших изделий соответствуют ГОСТу, поэтому они прекрасно подойдут для всех стандартных одеял и подушек. Мы продаем товары лишь самого высокого качества из 100% хлопка. На спальные комплекты имеются все необходимые сертификаты соответствия.

Особенности выбора

Следует остерегаться подделок, которые, к сожалению, присутствуют на рынке Беларуси в огромном количестве. Часто продавцы обманывают покупателей, заверяя в том, что их синтетическое белье на самом деле натуральное.

Возьмите на заметку наши рекомендации по выбору.

Слишком низкие цены и большие скидки обычно говорят о низком качестве товара

Внимательно изучайте упаковку, состав и информацию об изделии и изготовителе

При сомнениях в качестве попросите продавца предоставить сертификат соответствия

Откажитесь от изделий со смешанным составом: в большинстве случаев на деле такой материал оказывается дешевым полиэстером

Покупайте постельное только у честных и надежных продавцов

Качественные комплекты белья по разумным ценам в Минске можно купить в магазине “Домашний текстиль”. Желаем приятных покупок!

Для того чтобы хоть как-то себя обезопасить от покупки синтетических комплектов мы дадим Вам пару советов:

♦ Остерегайтесь низких цена на комплекты белья или скидок, цены на фабричное постельное белорусского или Российского производства как правило находятся в одном ценовом диапазоне;

♦ Внимательно изучите упаковку, остерегайтесь наклеек с размерами постельного и составом. Обратите внимание на полноту указанных данных о продукте и производителе;

♦ Старайтесь покупать постельное у проверенных добросовестных продавцов;

♦ Если сомневаетесь в подлинности изделия-запросите у продавца сертификат с синей печатью;

♦ Лучше откажитесь от покупки смешанных составов, скорее всего это будет 100% полиэстер;

♦ Откажитесь от покупки постельного белья с надписями (Сатин 5D, Сатин 3D) или крупной надписи 100% хлопок на самом видном месте упаковки. Честный производитель как правило этим не офиширует.

Все вышеперечисленное может не дать Вам 100% гарантии определения подделки от честного белья. Эта информация накопленная нами за 7 лет работы на белорусском и российском рынке. Ежедневно на протяжении 7 лет к нам в магазины заходят люди и рассказывают про опыт покупки синтетических комплектов, которые пришлось выкинуть и заплатить за белье еще раз.

Покупая постельное белье в нашем магазине Вы получаете 100% фабричное изделие. Мы являемся прямым поставщиком комплектов белья 7 ивановских и белорусских фабрик. Естественно все наши товары имеют сертификаты качества.

Справочно: На сегодняшний день все постельное белье производимое в РБ отшивается из российских, китайский и пакистанских тканей. В РБ ткани сатин, поплин, сатин-жаккард, перкаль не производятся..

Приятных Вам покупок! Если затрудняетесь с выбором, звоните нам по указанному номеру телефона, квалифицированный менеджер проконсультирует Вас!